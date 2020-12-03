شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: علينا دعم اللبنانيين ونقوم بتوزيع المساعدات بمشاركة المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أن متطلبات الشعب اللبناني لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد مهمة ويجب عليهم القيام بها بالتعاون مع المجتمع المدنى اللبناني، وغرد ماكرون على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الحاجات التى عبر عنها الشعب اللبناني مهمة جدا.. لا يزال يتعين علينا القيام بها مع المجتمع المدنى اللبنانى الذى نعمل معه لتوزيع المساعدات، مع حشد الدول وجميع الفاعلين، ونعقد مؤتمرا لمتابعة الالتزامات".



ماكرون على تويتر

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية، لتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وأضاف ماكرون، أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان.

وفي وقت سابق، أشار ماكرون فى كلمة، خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم لبنان، إلى أن 20 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان، لا بد من العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التى تأثرت بالانفجار.

وأضاف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمة خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم لبنان، إن 20 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم لبنان، لا بد من العمل لإعادة بناء مرفأ بيروت والأحياء التى تأثرت بالانفجار، وندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح.

فيما دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع، وذلك لاستعراض الأوضاع الأمنية فى لبنان، إلى جانب تطورات متابعة القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحية للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا.