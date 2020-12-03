شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يحذر من زيادة حالات كورونا.. ويؤكد: الأسرة قد لا تكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس من عدم توفر أَسِرة المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 قائلا إن اللبنانيين لم يلتزموا بالكامل بإغلاق لمدة أسبوعين انتهى هذا الأسبوع.

وفي تغريدة، قال الوزير حمد حسن إن الحالات آخذة في الازدياد مضيفا أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأَسِرة في المستشفيات، فإنها لن تكون كافية.

وكادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عن آخرها عندما أمر لبنان بالإغلاق وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من احتمال تمديد الإغلاق إذا لم يمتثل الناس لقيود مكافحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بكوفيد-19 و22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي وفيات كورونا 1055 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين، حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهورا.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية كبيرة ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.