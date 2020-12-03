103 مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 103 مستوطنين، اليوم /الخميس/ باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ستة عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.



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