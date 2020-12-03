شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تؤكد أن طاقم الباخرة التجارية المختطفة قرب نيجيريا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن أفراد طاقم الباخرة التجارية المختطفة قرب سواحل نيجيريا ومن بينهم 3 بحارة لبنانيين، جميعهم بخير، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للإفراج عن اللبنانيين المختطفين.

وأضافت الخارجية اللبنانية -في بيان اليوم الخميس- أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع خاطفي الباخرة والذين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية المستأجرة للباخرة، موضحة أن الأخير تمكن من التحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين للتأكد من سلامتهم.

وقالت إن المفاوضات متواصلة حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون، وأن سفير لبنان لدى نيجيريا حسام دياب يقوم بمتابعة القضية بهدف الإفراج عن البحارة الثلاثة حاملي الجنسية اللبنانية.

كانت الباخرة التجارية المستأجرة من قبل شركة نفط لنقل البضائع قد أُبلغ قبل أيام باختفائها بين سواحل نيجيريا والكاميرون، قبل أن يعلن لاحقا عن اختطافها نظير فدية مالية.