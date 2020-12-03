شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى فى بيان اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أداء الصلاة عليها اليوم الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.

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