شكرا لقرائتكم خبر عن 124 ألفا و329 حالة إجمالى الإصابات بكورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 124 ألفا و329 إصابة .

وذكرت الوزارة ،في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1435 حالة بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 115 ألفا و866 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.