شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة اليوم الخميس.

وقال المسند عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: إن الأمطار مستمرة لليوم التاسع من الحالة المطرية “سقيا “، ومن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي الشرقية وسدير والحدود الشمالية.

كما توقع “المسند” هطول الأمطار على شرقي منطقتي حائل والجوف وأجزاء من شمالي مكة وجنوبي المدينة وربما أجزاء من جبال السروات.