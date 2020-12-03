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وتعهد نجل الرئيس اليمني السابق، بمواصلة درب أبيه في المبادئ التي رسمها أبيه ورفاقه، حسب تعبيره. وقال إن هذه الرسالة هي "آخر ما قاله والده الشهيد علي عبد الله صالح، الله يرحمه برحمته الواسعة".
وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017م، دارت مواجهات دامية بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات عَمران والمحويت وحجة، انتهت في يوم الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل علي عبد الله صالح ينشر لأول مرة "الرسالة الأخيرة" لوالده قبل مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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