رئيس مكتبة الإسكندرية: السيسي تعامل بذكاء شديد مع الاتحاد الأفريقي

وأشار الفقي، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "MBC مصر" إلى أن السيسي استطاع بـ"ذكاء شديد" أن يوظف رئاسته للاتحاد الأفريقي لصالح مصر، وسياسات مصر وعلاقات مصر الأفريقية، مشددا على أن مصر نجحت في ذلك "نجاحا باهرا".

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وأكد الفقي على ضرورة إقامة علاقات مع الدول الأفريقية بشكل متسق ومتوازن طوال الوقت لبناء الثقة بين هذه البلاد.

وأدان الفقي جميع وزراء الري السابقين الذين أضاعوا فرص لحل أزمة "سد النهضة".

وأشاد الفقي بالعلاقات المصرية مع دولة جنوب السودان، مؤكدا أن إرسال مصر لشحنات غذائية إلى جنوب السودان يدل على علاقات الأخوة بين البلدين.

وقال إن جنوب السودان ليس له دور الآن في ملف "سد النهضة"، ولكن أي ترتيب في الأوضاع مستقبلًا سيكون له دور.

وأكد الفقي أن جنوب السودان أكثر ثراءً ومفتاح العرب إلى أفريقيا، معلقا على رفض جنوب السودان المشاركة في جامعة الدول العربية، قائلًا: "دول كثيرة لا تحب الصداع العربي".