صحيفة عُمانية: رسالة السلطنة للسّلام ستظل تحمل إرثًا عظيمًا وغايات سامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة (عُمان) أن رسالة السلطنة للسّلام ستظل تجوب العالم تحمل إرثًا عظيمًا وغايات سامية، تبني ولا تهدم، وتقرّب ولا تباعد، وهو ميراث كبير ومهمّ يحرص عليه العمانيون أشد الحرص لأنه نتج عن تجربة حضارية وعمل عظيم متراكم لأجيال متعاقبة.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "السلطنة وثقافة السلام"- أن مفهوم ثقافة السلام الذي أكدت عليه السلطنة في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، هو جزء من الإرث العماني الراسخ الذي وإن كان قد تعزز خلال النهضة الحديثة إلا أنه يذهب إلى عمق التاريخ لشعبٍ طالما عرف بهذا الأمر وحمل هذه الرسالة وهو يتواصل مع شعوب العالم حاملًا كافة صور وأشكال التعايش التي تجعل الحضارة الإنسانية وحدة واحدة مع حفظ الخصوصيات لكل طرف من الأطراف.

وأوضحت أن الحديث عن السلام وثقافة السلام، يرتبط بمجموعة من العناصر والأمور الكلية والمتكاملة التي تعمل في وفاق متحد، من عنصر التاريخ والموروث إلى السياسة قديمها وحديثها إلى المؤشرات الدولية التي ترصد وتقيم أوضاع الدول في مسائل عديدة.

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