عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرائط جوجل.. تحديث جديد يضفي لمسة التواصل الاجتماعي

الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365

تسعى شركة جوجل الأمريكية العملاقة إلى إضافة لمسة "التواصل الاجتماعي" إلى تطبيقها الشهير "خرائط جوجل" Google Maps عبر تحديث جديد.



وكشفت الشركة أن الميزات الجديدة للتطبيق والتي يتم اختبارها حاليا ستحول "خرائط جوجل" من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم معلومات.

وتعهدت جوجل بإتاحة الميزات الجديدة خلال أيام لهواتف "أندرويد" وآي أو إس".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن التحديث الجديد سيمكن تطبيق "خرائط جوجل" من عرض خلاصة الأخبار والتغييرات الحادثة في المجتمع المحيط بالمستخدم.

وحسب "سبوتنيك"، سيقدم التطبيق آخر التطورات الحادثة في المدينة والتغييرات الواقعة سواء سياسية أو اقتصادية أو خدمة، مثل تغييرات في مواعيد فتح المطاعم مثلا أو تغييرات في الخدمات.

وستكون تلك الميزة الجديدة في تطبيق "جوجل مابس" موجودة في أيقونة "استكشف".

وستتضمن خلاصة الأخبار على "خرائط جوجل" أيضا أحدث التعليقات والصور والمنشورات المرتبطة في المنطقة المحيطة بالشخص.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجرًا أو مطعمًا قريبًا، فستتلقى تحديثات منها من خلال الخلاصة، حول أبرز العروض الجديدة التي يقدمونها، وما إلى ذلك.

وكانت جوجل قد طرحت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحديثا لتطبيقها "خرائط جوجل" يقدم ميزات استثنائية.

وتضمن التحديث طرح "الوضع الداكن"، ويشمل التغيير الجديد، قائمة إعدادات جديدة مع ثلاثة خيارات؛ أحدها بمظهر فاتح، وآخر بمظهر داكن، فضلًا عن الوضع الافتراضي على الجهاز.