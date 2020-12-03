شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 48 وفاة و1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومى ، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3359، بينما عدد الإصابات وصل إلى 99280.

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