شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية تعلن منحها غطاء تأمينى للمصابين بـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان أنها تمنح تغطية دولية مجانية لـ"كوفيد-19"، تصل إلى 150 ألف يورو، وذلك في إطار اهتمامها بصحة ورفاهية زبائنها، وأضافت الخطوط المغربية في بيان أنها وضعت رهن إشارة زبائنها خدمة جديدة توفر تغطية دولية لكوفيد -19 لدى "Allianz Partners" و"Maroc Assistance Internationale".

وأشارت الخطوط الملكية بحسب "روسيا اليوم" إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة لأي شخص كان على متن الرحلات الجوية المغربية بدءا من ديسمبر 2020، وحتى مايو 2021، ويتم الانخراط في هذه الخدمة تلقائيا عند شراء تذكرة للخطوط الملكية المغربية، وتشمل تغطية المسافر انطلاقا من مرحلة الإركاب، وطيلة مدة سفره على ألا تتجاوز 31 يوما.

وسيستفيد المسافر أذا اتضحت إصابته بفيروس كوفيد 19 خلال سفره بالخارج، من تغطية التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء بحد أقصاه 150 ألف يورو، وتغطية المصاريف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري خلال الرحلة تصل إلى 100 يورو في اليوم، ولمدة 14 يوما كحد أقصى، علاوة على تغطية تكاليف تقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بسبب الوباء.

ونشرت الخطوط الجوية الملكية المغربية الشروط العامة المتعلقة بهذه الخدمة التي تديرها شركة Allianz Partners بالكامل على موقعها الرسمي.