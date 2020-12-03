شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الخارجية الإسرائيلى جابى أشكينازى الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، مشيدا بدور أبوظبي في المنطقة، وكتب أشكينازى عبر "تويتر باللغة العربية: "أتمنى لأصدقائي وشركائي في الإمارات عيدا وطنيا سعيدا".وأضاف: "في السنوات الـ 49 الماضية، أصبحتم مرساة رئيسية في الشرق الأوسط. بفضل جرأة قادتكم، بدأ عصر جديد، عصر سلام بين الناس، كشركاء وأصدقاء".

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا في سبتمبر الماضي ما يعرف بـ "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاق لتطبيع العلاقات وبدء التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.