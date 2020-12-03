شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «يسر»: نسعى للتحول الرقمي والاستغناء عن الورق في التعاملات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يستهدف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، الاستغناء عن الورق في التعاملات الداخلية والخارجية بين الجهات الحكومية.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج “يسر”، هشام بن عبدالملك آل الشيخ، أن البرنامج يسعى بالشراكة مع وزارة التعليم إلى تحول رقمي، والاستغناء عن الورق من خلال “مبادرة حكومة بلا ورق”، مستشهداً بالنجاح الذي حققته كافة القطاعات والوزارات في جائحة كورونا.

وقال آل الشيخ عقب حفل تدشين جامعة تبوك لعدد من مشاريعها التقنية للعام الجاري 2020 تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: أصبحنا منتجين للتقنية والمعرفة في كافة المجالات، وما حدث في جائحة كورونا دليل قاطع على جودة المخرجات لدينا بدعم لا محدود من قيادة حكيمة ووطن طموح.

وأضاف آل الشيخ أن برنامج “يسّر” يركز على تقديم الدعم للجهات والبرامج الحكومية بما يسهم في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.