أرامكو: عطل فني في محطة لتوزيع الوقود بجازان يسبب نقص بعض المشتقات

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أرامكو أن" فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع".

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وأشارت شركة النفط الوطنية العملاقة إلى أن إمدادات المشتقات البترولية تعود بشكل تدريجي.

وأوضحت أن وزارة الطاقة عملت مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وقبل نحو أسبوع أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى".

وأضافت أن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها".

وردا على الهجوم، أعلن مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة".

كما أرسلت المملكة رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن أبلغته فيها بأن جماعة "أنصار الله" هي الجهة المسؤولة عن الهجوم الصاروخي.