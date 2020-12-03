شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: لبنان بحاجة لإطار مالي وإستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متسق وإستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

أبلغت جورجيفا مؤتمرا عن بعد أن جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم "تقطع شوطا كبيرا" خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أن الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.