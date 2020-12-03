شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة السعودية: عطل بإحدى مضخات محطة توزيع المشتقات في جازان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن أرامكو أعلنت، اليوم الأربعاء، عن حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان بجنوب المملكة.
نقلت الوكالة الرسمية عن شركة النفط الوطنية العملاقة أن "فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان من المحطة بلا انقطاع، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيا."
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