شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة «حافظ» خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافظ خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال الجعويني، عبر حسابه في “تويتر”: “انطلاقاً من استراتيجية هدف نحو تمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد تجاوز ولأول مرة إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر؛ مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2011.

وأضاف تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق سيستمر في تطوير وتحسين البرامج لخدمة مستفيديه.