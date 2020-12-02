شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو 27 مواطناً لحضور قرعة منح الأراضي السكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين الصادر لهم أوامر منح أراضٍ سكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية. وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٤/٢٢هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة ١١ صباحاً. كما نشرت أمانة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي قائمة تضم أسماء 27 مواطناً ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي.

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