دمشق: سوريا تدين دعم واشنطن لـ"جريمة القرن"

ونقلت وكالة "سانا" عن الجعفري قوله خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن:

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"سوريا تجدد إدانتها إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة ودعم واشنطن "جريمة القرن" وتعتبر ذلك مجرد تصرف أحادي صادر عن طرف لا يملك الأهلية السياسية ولا القانونية ليتصرف بأراض ليست ملكا له وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وفلسطين المحتلة".

وبين المندوب السوري أنه: "ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يستمر ويتفاقم خطره لولا الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تقدمه له بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة ما يجعلها شريكا مباشرا في جرائمه بحق دولنا وشعوبنا".

وأكد الجعفري على أن مطالبة سوريا للأم المتحدة: "بوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتؤكد مجددا أن حقها السيادي على الجولان السوري المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم".

وأردف المسؤول الدبلوماسي السوري أن: "سوريا تؤكد مجدداً على موقفها الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم".