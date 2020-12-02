المملكة الأولى عالميًا في اعتمادية المواطن على خدمات الشرطة

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مؤشر اعتمادية المواطنين على خدمات الشرطة، سابقة بذلك اليابان والولايات المتحدة وجميع دول مجموعة العشرين، مما يؤكد على قوة المنظومة الأمنية وثقة المواطنين بها.

كما تقدمت المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة محققة بذلك أفضلية على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حيث تعمل المملكة وبالشراكة بين الجهات الأمنية على ضبط الجرائم، والحد منها وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية.

ويمثل هذا الإنجاز مدى اعتماد المواطنين على خدمات الشرطة، والثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن بالمملكة، وذلك نتيجة للاستجابة السريعة لجهاز الشرطة بالمملكة والإمكانيات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع بدعم من قيادة المملكة التي جعلت أمن الوطن والمواطن والمقيم نصب أعينها.

وكان الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” يورغن شتوك، قد نوه بالتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية والإنتربول لدعم مبادرة المملكة لمكافحة الفساد في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.

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