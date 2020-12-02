بعد زيارة وزيرة الهجرة لأديس أبابا.. غانتس يعلن هجرة الآلاف من يهود الفلاشا إلى إسرائيل

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، وصلت إلى أديس أبابا، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية.

وأكد أن الوزيرة الإسرائيلية ستطرح إلى جانب مناقشة القضايا الثنائية، محادثات حول هجرة اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

وأشار غانتس إلى أنه بعيدا عن الخلافات السياسية الدائرة في بلاده، بخصوص حل الكنيست، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإنه بنينا تامانو شطا ستعود إلى بلاده، غدا الخميس، برفقة مئات المهاجرين من إثيوبيا.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بعد سنوات من التأخير، سيتمكن الآباء ـ من المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا ـ من لم شملهم مع أطفالهم، وسيتمكن إخوانهم وأخواتهم الذين لم يلتقوا منذ سنوات من الاجتماع معا مرة أخرى، وهذه المرة في إسرائيل.

وأعرب بيني غانتس عن إعجابه وفخره بما تقوم به وزيرة الهجرة الإسرائيلية، وهي من أصل إثيوبي.

ويشار إلى أن بنينا تامانو شطا هي أول امرأة من مواليد إثيوبيا تشغل مقعدا في الكنيست الإسرائيلي.