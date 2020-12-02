الأسد يقيل محافظ ريف دمشق

أفادت وكالة "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السوري أصدر: © Sputnik . Mikhail Klimentiyev "المرسوم رقم 325 لعام 2020 القاضي بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق". وجاء في نص المرسوم 325: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971 يرسم ما يلي: المادة 1 – يعفى المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق. المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في 16-4-1442 هجري الموافق لـ 2-12-2020 ميلادي.

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