مصدر سوداني يكشف حقيقة إصابة البشير بكورونا

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ونقلت صحيفة "السوداني"، مساء اليوم الأربعاء، عن المصدر أن البشير لم يصب بفيروس كورونا ، وأنه قد سجل زيارة إلى سجن كوبر الاتحادي، أمس الثلاثاء، وتأكد من سلامة البشير.

ويأتي نفي "السوداني" بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى اليومين الماضيين، وعلى نطاق واسع، خبر إصابة البشير بكورونا.

وفي السياق نفسه، وردت أنباء عن وفاة عبد الله البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، والمحتجز على ذمة فساد مالي، متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن شقيق البشير توفي في أحد مراكز الحجر الصحي بالخرطوم بعد صراع طويل مع كورونا، إضافة لكونه مصابا بالسرطان.

كان القضاء السوداني قد وجه تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة، منهم البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.