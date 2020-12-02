شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يترأس وفد بلاده فى "حوارات روما" حول الأمن فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتى بالوكالة، وفد الكويت إلى أعمال جلسة مناقشة افتراضية رفيعة المستوى عبر تقنية الاتصال المرئى والمسموع، والتى عقدت ضمن جلسات "حوارات روما" فى مدينة روما الإيطالية تحت شعار (الأمن فى الخليج).

وقالت وزارة الخارجية -فى بيان صحفى - أن هذه الجلسة تأتى ضمن أعمال مؤتمر حوارات روما السادس، الذى انطلقت أعماله منذ 25 نوفمبر الماضى وتختتم اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الجلسة النقاشية تناولت عددا من القضايا المهمة والحيوية فى الخليج والمنطقة، وأمن أبرزها أمن الخليج واستقراره، والاتفاق النووى الإيراني، ودعم استقرار العراق والحفاظ على أمنه.

وأكد البيان أن الجلسة تناولت أيضا أهمية دعم مشاورات السلام فى اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التى يتكبدها شعبه، وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو مكافحة الإرهاب، وتعزيز دور الأمن السيبراني، فضلا عن أطر تضافر الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائى والصحى فى هذا الإطار.