الرئيس التونسى يؤكد على وحدة الدولة واستمراريتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على وحدة الدولة واستمراريتها، ووجوب ضمان تواصل سير المرافق الحيوية، معربًا عن حرصه على مواجهة المجرمين الذين يحاولون تفكيك الدولة والمس من حقوق المواطنين وضروريات عيشهم.

وتطرق الرئيس التونسي - خلال لقائه، اليوم/الأربعاء/، بقصر قرطاج، مع رئيس الوزراء هشام المشيشي - إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أمر، في وقت سابق اليوم، بالتحرك الأمني الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، وذلك خلال لقائه مع كل من وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل، محمد بوستة، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين؛ لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.

وتم التأكيد - وفق بيان لرئاسة الوزراء التونسية - على أن غلق مواقع الإنتاج أدى إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.

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