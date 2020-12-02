شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو إلى عدم جعل كركوك ساحة للخلافات والمشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح على ضرورة التوصل إلى حلول للمسائل العالقة في كركوك، تضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين مكوناتها، داعياً إلى عدم جعل المحافظة "ساحة للخلافات والمشاكل".

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن :"رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، محافظ كركوك راكان الجبوري، ووفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس العربي في كركوك، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والمسائل التي تواجه أهلها، وضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم".

وأكد صالح، بحسب البيان، على "ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وأهالي المدينة الأصليين الذين تضرروا كثيراً بسبب إجراءات الاستبداد والفساد والتمييز"، مضيفاً أنه "لا بد من التوصل الى حلول تستند الى إرادة الكركوكيين بعيدا عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف".

ولفت إلى "ضرورة الحوار والتلاقي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل"، مؤكداً في الوقت نفسه على "ضرورة تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار".

وتابع صالح أنه ومن موقعه "يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام المسائل التي تواجه سكانها، من أجل تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي، والتزام العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات، والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وإرادة أهلها".