الرئيس اللبنانى يدعو لانعقاد مجلس الدفاع غدا لبحث الوضعين الأمنى والصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الخميس، وذلك لاستعراض الأوضاع الأمنية في لبنان، إلى جانب تطورات متابعة القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحية للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا.

ومن المقرر أن يبحث المجلس غدا في تشديد التدابير والإجراءات الأمنية مع اقتراب رأس السنة الجديدة والأعياد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتقييم الوضع الصحي بعد أن أُعيد فتح البلاد يوم الإثنين الماضي والسماح للأنشطة التجارية والاقتصادية باستئناف العمل مع التزام إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

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