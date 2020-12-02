شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية السامية لشئون اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المملكة العربية السعودية تبرعاً بمبلغ مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة أمام المؤتمر السنوي للمفوضية اليوم/الأربعاء/ حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ دعم المملكة المتواصل والمستمر لأعمال وبرامج المفوضية للأعوام القادمة.

وأوضح أن المملكة قدمت الكثير من المبادرات الدولية من منطلق موقعها الحالي كرئيسة لمجموعة العشرين للحد من المشكلات العالمية التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار ومن ثم تفاقم المسائل الإنسانية.

وأكد الواصل، إسهام المملكة في الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين من خلال استقبال ما يزيد عن مليون منهم، وتتيح لهم فرص التعليم والعلاج مجاناً، كما وضعت الكثير من التدابير والإجراءات التي تسهم في دمجهم في المجتمع وتضمن لهم كرامة العيش.

وأعرب السفير الواصل عن ثقته بأن المفوضية ستتمكن من تحديد مكامن الخطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وأنها على قدرة تامة على وضع الخطط والسياسات المناسبة لمواجهتها، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء للتصدي لأزمة اللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تفاقمها من الحروب والمجاعة والفقر والتغير المناخي.

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