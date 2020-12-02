شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" ينعى الكاتب اللبنانى إميل الحايك صاحب مجلة الخواطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب ، الكاتب الصحفى اللبنانى الكبير اميل الحايك ، صاحب مجلة " الخواطر " ، وتقدم الاتحاد بالعزاء الى عائلته ومحبيه داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .
وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب ، فى بيان صحفى أن الكاتب الصحفي اللبناني الكبير أميل الحايك، كافح كثيراً فى سبيل حرية الصحافة وحرية التعبير ، مضيفا أن الحايك كان يهتم بالخبر الصحفي المبني على الصراحة والدقة والموضوعية ، كما كان من رعيل كوكبة الإعلاميين اللبنانيين الذين ناضلوا فى سبيل مجد الكلمة وكافح كثيراً كي تبقي صاحبة الجلالة شامخة ومدافعة عن الحريات .
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