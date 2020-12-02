"الديوان الملكى الأردنى": تعيين سمير إبراهيم المبيضين وزيراً للداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل الأدرني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسومًا ملكيًا بتعيين سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيرا للداخلية الأردنية.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، أمر الملك عبدالله الثاني، بتعيين سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيراً للداخلية، مشيرًا إلي أن الوزير الجديد أدى اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وتم قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية، من منصبه اعتباراً من تاريخ 12 نوفمبر 2020 .

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