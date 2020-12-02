الحج تحذّر : لا تتعاملوا مع جهات تدّعي قدرتها على إصدار تصاريح للعمرة

حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين، من التعامل مع أيّ أفراد أو جهات تدّعي قدرتها على إصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأكّدت الوزارة، في بيان لها، أن جميع التصاريح اللازمة يتم إصدارها عن طريق تطبيق “اعتمرنا” المعتمد من الجهات الرسمية.