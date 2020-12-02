الإمارات تعلن نجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي "عين الصقر 2"

موسكو - سبوتنيك. وقالت الأميري، عبر حسابها على "تويتر": "تم اليوم إطلاق القمر الاصطناعي عين الصقر 2، بنجاح من المحطة الفرنسية غويانا وبواسطة الصاروخ سويوز. إنجاز جديد يضاف لسجل الإمارات في مجال الأقمار الاصطناعية".

​وتم إطلاق الصاروخ "فالكون آي" المخصص للمراقبة العسكرية، بعد عمليتي إرجاء متتاليتين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وكان العد التنازلي أوقف، مساء الأحد الماضي، بسبب احتمال الانفجار في الجو، ومساء الاثنين، بسبب مشكلة نقل البيانات بين الصاروخ وجهاز آخر.

ويندرج "عين الصقر 2" ضمن مشروع يشمل وضع قمرين في المدار لحساب القوات المسلحة الإماراتية وهما "فالكون آي 1" و"فالكون آي 2".

غير أن عملية إطلاق "فالكون آي 1" بواسطة صاروخ "فيغا" الأوروبي، في تموز/يوليو 2019، فشلت وتم تدمير الصاروخ في الجو، لتجنب سقوطه في منطقة مأهولة.

و"فالكون آي" من صنع تحالف تقوده "إيرباص ديفانس أند سبايس"، و"تاليس ألينيا سبايس"؛ وهو مخصص لحاجات القوات المسلحة الإماراتية.