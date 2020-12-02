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وأضاف أشكنازي في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة: "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".
من جهته، رحب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة. وقال "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين، ونطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".
ويشار إلى أن الوزير البحريني قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وسبق أن زار وفد حكومي بحريني، إسرائيل، في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقي سلام برعاية أمريكية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا... غابي أشكنازي يعتزم زيارة البحرين لافتتاح السفارة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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