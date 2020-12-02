مصر... دعوة للتكاتف ضد كورونا

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول محمد فايق، رئيس المجلس إنه "يجب تفعيل كل حقوق الإنسان لجميـع الأشـخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون أي تمييز".
وشدد فايق على أهمية حماية حقوق الإنسان لذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، مشددا على أهمية استمرار الجهود التي قامت بها الدولة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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