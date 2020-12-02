البيشمركة: انسحاب القوات الأمريكية سيضعف قدرة العراق على مواجهة "داعش"

القاهرة - سبوتنيك. وقال ياور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "بكل تأكيد انسحاب التحالف الدولي، وخاصة القوات الأمريكية، من البلاد سوف يؤثر على قدرة القوات العراقية التي تعمل على مكافحة داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)".
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وتابع ياور موضحا أنه "منذ الإعلان عن هزيمة التنظيم رسميا في العام 2017، لم تتوقف عملياته حتى الآن، بل هي في تزايد مستمر. لقد أعاد التنظيم ترتيب أوضاعه ولكن بصورة مختلفة عن السابق، وتحول إلى حرب العصابات بمجموعات صغيرة تقوم بعمليات تفجير وكمائن وضرب المواقع العسكرية، بجانب عمليات الاختطاف لبعض العسكريين والمدنيين وأخذ الرهائن، فالعمليات مستمرة وإن كانوا قد غيروا من طرق تنفيذها وأماكنها".
وبوقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، كريستوفر ميلر، إنه بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2021، سينخفض عدد الجنود الأميركيين في العراق من 3 آلاف إلى 2.5 ألف فرد.
كما أفادت وسائل إعلام عدة بأن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تلقت أوامرا للإسراع بسحب القوات من أفغانستان والعراق حتى مراسم التنصيب المتوقع للرئيس المنتخب الجديد، جو بايدن، في 20 كانون الثاني/ يناير القادم.
وتقول بغداد إنها تمتلك الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية، وبينها الأمريكية، من العراق، لكنها تشير إلى حاجتها إلى التعاون الاستخباراتي والتدريب والتسليح مع الدول الأخرى.
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