تقرير: المغرب بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخلص من كورونا

وبحسب موقع "بلومبيرغ"، قال عبد الله بوانو في مقابلة عبر الهاتف إن الحكومة ووزارة المالية "على دراية تامة بالحاجة إلى تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، في إشارة إلى أن البرلمان من المرجح أن يدعم هذه الخطوة.
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استفادت المملكة في أبريل / نيسان، من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في معالجة تأثير كوفيد 19.
تلعب لجنة بوانو دورًا تنظيميًا وسيكون دعمها للتجديد أمرًا حاسمًا، على الرغم من أن أي قرار بشأن متابعة محادثات صندوق النقد الدولي يجب أن تتخذه وزارة المال. ولم يرد المسؤولون هناك على الفور على طلب للتعليق.
وقال بوانو، عضو حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة الائتلافية المغربية، إن الصفقة يمكن أن تساعد في "معالجة تداعيات الوباء، خاصة عندما لا يكون هناك أي تحديد للاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين". مضيفا: "سيتعين علينا تجديد المنشأة".
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