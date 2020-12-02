شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر توضيحا بشأن موعد رفع القيود عن السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الداخلية السعودية بيانا توضيحيا بشأن موعد رفع القيود المفروضة على حركة المسافرين، وفتح النوافذ الحدودية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وصرح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء أمس الثلاثاء: "إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2020 القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ أول يناير 2021، تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقا".

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