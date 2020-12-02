شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو توثق الضباب الكثيف الذى غطى سماء مدينة الرياض منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء .

وأظهرت الصور والمقاطع، أبراج الرياض الشاهقة وقد اختفت قمتها بين السحب الضبابية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى استمرار حالة الضباب في الرياض وعدد من محافظاتها ، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.