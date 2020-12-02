شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو توثق الضباب الكثيف الذى غطى سماء مدينة الرياض منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء .
وأظهرت الصور والمقاطع، أبراج الرياض الشاهقة وقد اختفت قمتها بين السحب الضبابية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى استمرار حالة الضباب في الرياض وعدد من محافظاتها ، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
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