شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن في ينبع نشر محتويات إباحية للأطفال عبر حسابه بـ«تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت الجهات الأمنية القبض على صاحب أحد المعرفات في “تويتر” بعد تداول محتويات إباحية للأطفال. وكشف “سناب الداخلية”، أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط المتورط بتداول المقاطع، وهو مواطن يبلغ من العمر 26 عاما، في محافظة ينبع. وأوضح “سناب الداخلية” أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيداً لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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