شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يطلق تحذيراً بشأن ثغرة في منتج «McAfee» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً من وجود ثغرة في منتج McAfee .

وأوضح الأمن السيبراني ، أن المهاجم يمكن أن يستغل هذه الثغرة في تنفيذ برمجيات خبيثة، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS)، وتزوير الطلب عبر المواقع Cross-site request forgery (CSRF).

ودعا المركز إلى تحديث المنتج المتأثر، من خلال الرابط التالي:هنا.