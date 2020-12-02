إسرائيل حولت عائدات الضرائب الفلسطينية لحساب السلطة الوطنية بعد تعليق دام عدة أشهر

رام الله- سبوتنيك. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر تويتر، أن الحكومة الإسرائيلية "حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية".

وقال الشيخ: "الجانب الإسرائيلي قام بتحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل (ما يعادل 1.145 مليار دولار".

​يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت، في وقت سابق، تسلم أموال لأكثر من ستة أشهر بعد إعلان إسرائيل اعتزامها خصم مبلغ منها تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات لعائلات ضحايا قضوا على يد قوات إسرائيلية وجرحى وأسرى في السجون الإسرائيلية بزعم أن الجانب الفلسطيني يقوم بتمويل الإرهاب مما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استلامها.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية شارفت على حافة الانهيار المالي، ولم تتمكن من دفع رواتب موظفيها بعد أن باتت خزينتها خاوية، وعادت وتسلمت أموال المقاصة، في وقت أعادت فيه التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل بعد قطيعة دامت عدة أشهر.