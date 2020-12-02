شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 16 مخبأ وقنبلة بعدة ولايات جزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 16 مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة واحدة في عدة ولايات، في الفترة من 25 نوفمبر الماضي وحتى 1 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قضت قوات الجيش على 3 إرهابيين وضبطت 3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف و5 خزن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية وكميات كبيرة من الذخيرة.

وأضافت أن قوات الجيش كشفت ودمرت 16 مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة وكمية من الذخيرة بكل من ولايات (جيجل - سكيكدة - برج بوعريريج (شمال شرق).

وأشار إلى أن حرس السواحل والدرك الوطني أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 52 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من عين تموشنت والشلف وتلمسان (شمال غرب)، فيما تم توقيف 49 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان (شمال غرب) وغرداية (وسط) وتبسة والطارف (شمال شرق).

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على 3 إرهابيين وتدمير 16 مخبأ وقنبلة بعدة ولايات جزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.