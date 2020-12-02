شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: وحدتنا سياجنا وشعبنا ثروتنا وفخورون بما تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، فخره واعتزازه بما حققته الإمارات خلال العقود الماضية، مشيرا إلى استعداد الإمارات لتعزيز ريادتها وتنافسيتها في العقود المقبلة.

وقال عبر تغريدة على حسابه بتويتر: "في الیوم الوطني الــ 49 .. نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة.. متطلعين دائماً إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً.

ومن جهة أخرى هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وحكامها بمناسبة العيد الوطني الـ 49، مستذكرا زايد وراشد وإخوانهما وتضحيات أبناء الإمارات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات بمناسبة عيدنا الوطني الـ 49.. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها".