ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي أوفير جندلمان، تغريدة على "تويتر" تتضمن بث مقطع فيديو كتب فيه، قائلا:
" تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني الشيخ زايد بن راشد الزياني في مكتب رئيس الوزراء بالقدس".
وجاء هذا المقطع على ضوء وصول وفد بحريني، أمس، إلى القدس، مؤلف من أربعين مسؤولا رفيعي المستوى، في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشريكين الإقليميين الجديدين.
وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة "فرانس برس" إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وألغيت الزيارة بعد وقت قصير من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي شيع الاثنين، بعد وفاته متأثرا بإصابته، جراء استهداف موكبه بتفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آبسرد في مقاطعة دماوند شرق طهران. واتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي باغتياله.
وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء. ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأشكينازي، اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد بحريني رفيع المستوى في إسرائيل يجري مباحثات حول السياحة والتعاون الاقتصادي...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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