شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد عدم تنفيذ أى إجراءات مطلوبة فى خارطة الطريق الفرنسية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العقوبات الأمريكية على الطبقة السياسية اللبنانية لم تحدث أي تأثير حتى الآن ولن تساعد في تشكيل حكومة

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسعى لإحياء مبادرة فرنسية بشأن لبنان حينما يستضيف مؤتمرا دوليا للمساعدات اليوم الأربعاء، لكن الآمال في تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة وسط استمرار الخلافات بين الطبقة السياسية المنقسمة في البلاد.