شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 وفيات، بالإضافة إلى تماثل 503 حالات للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية. وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس كانت قد بلغت 84087 حالة، وإجمالي الوفيات 1200 وفاة.. موضحا أن إجمالي الحالات المتعافية ارتفعت إلى 54712 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.