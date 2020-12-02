المرور يجدد التذكير بإجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة

أوضح المرور السعودي، إجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «ما إجراءات الحصول على رخصة قيادة بدل فاقد؟».

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».