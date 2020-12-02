شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عائلة سقطت مركبتهم في أحد الأودية الوعرة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق جمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ شخص وأسرته، بعد أن سقطت مركبتهم فى أحد الأودية الوعرة. وكان فريق جمعية “ساعد” بالمدينة قد تلقى بلاغاً بغياب شخص ضل الطريق برفقة أسرته بسبب خطأ في برنامج الخرائط، مما أدى لإرشاده لطريق آخر تسبب بسقوط مركبته في أحد الأودية الوعرة، وتم استخراج المركبة.

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